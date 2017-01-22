Милонов: Против Трампа протестуют оборзевшие певички, извращенцы и прочий скам

По официальным данным, более миллиона американцев приняли участие в акциях против Дональда Трампа, первоначально сообщалось о примерно полумиллионе протестующих, которые на следующий день после инаугурации нового президента США вышли на так называемые Марши женщин. В акциях, которые прошли не только во многих американских городах, но и в Европе и Азии, принимали участие и мужчины.

В США в марше против Трампа приняли участие многие деятели искусства, особенно «отличилась» певица Мадонна, которая неожиданно стала поливать нового президента США площадной бранью, что даже вынудило телеканалы убрать звук во время трансляции. Мадонна также заявила, что от злости из-за победы Трампа даже хотела взорвать Белый дом. Американские правоохранители уже начали расследование в связи с заявлением эксцентричной певицы. Позже Мадонна принесла извинения за свою несдержанность.

На американские протесты резко отреагировал один из самых известных депутатов Государственной думы VII созыва Виталий Милонов, который, в частности, известен своим непримиримым отношением к ЛГБТ-сообществу.

«Против президента США, объявившего о прекращении вооруженных вторжений в другие страны, вышли на марш все нечистоты общества — ЛГБТ, оборзевшие певицы, эковеганы и прочий скам», — написал Милонов в Facebook. (Известное в интернет-среде слово «скам» от английского scum, в частности, имеет значение — «отстой», «дерьмо» и т.д.)

Свою позицию Виталий Милонов прояснил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей. То, что на протесты вышло такое количество американцев и граждан других стран, депутата не смутило.

«В Соединенных Штатах живет более трехсот миллионов, если я не ошибаюсь, — отметил Виталий Милонов. — На протесты вышло в общей сложности по примерным оценкам около полумиллиона в разных частях страны. Я внимательно изучал, кто вышел на протесты и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. В Европе они вышли особенно активно. Ну, понятно, что свои лозунги там выкрикивали феминистки, ЛГБТ всякие, разные веганы и прочее. В общем, всё, что могло левацкое выйти, — всё вышло».

Лозунги протестующих и их обвинения в адрес Дональда Трампа возмутили депутата Госдумы.

«Обвиняют Трампа в ненависти и поддерживают этого неудачника, бывшего президента-подлеца, который разбомбил полмира, — отметил Милонов, имея в виду 44-го президента США Барака Обаму. — Тот, который бомбит полмира, — для них «голубь мира», а тот, который говорит — мы не будем бомбить — тот для них «фашист». Это обычная психология всех этих леваков, ЛГБТ-активистов, и т.д. Там было очень много ЛГБТ-флагов на этих митингах. ЛГБТ, естественно, возмутились, что с сайта Белого дома убрали это недоразумение про защиту прав каких-то гомосеков-извращенцев. То, что вышло полмиллиона, это показатель того, что всё нормально».

По словам депутата, нынешние протесты — это всего лишь технологии, опробованные еще во время прошлых президентских выборов в США.

«Именно тогда в Соединенных Штатах активно пропагандировали выход на улицу всех известных, оборзевших, вечно живущих на сценах людей — актеров, певичек, поэтов и так далее. А Мадонна — эта такая вечная протестующая, вроде некоторых наших деятелей искусства, только с повернутыми на сексе мозгами. И это очень хорошо, что они же все участвовали в кампании против Трампа, они все призывали против него голосовать, а Мадонна вообще эксцентричные заявления делала, ну а после этих заявлений, собственно говоря, всё понятно, к чему призывает эта гражданка», — отметил Виталий Милонов.

Напомним, в октябре прошлого года 58-летняя певица на одном из концертов, разгорячившись, пообещала оральные ласки всем, кто проголосует за Хиллари Клинтон.