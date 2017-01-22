Медведев раскрыл планы противников ЕР досрочно начать президентскую кампанию

Москва, 22 января. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал партию не поддаваться на провокации идеологических противников в ходе осенних выборов.

10 сентября, в Единый день голосования, в более 30 российских регионах пройдут выборы. Медведев ожидает, что это будет трудный период и предвидит попытки отдельных политических сил досрочно запустить президентскую кампанию. В связи с этим он призывает однопартийцев не поддаваться на возможные провокации и не впутываться в интриги.

«Наша партия не должна поддаваться на провокации, ввязываться в политические интриги, а действовать строго в рамках избирательного законодательства», — заявил Медведев.