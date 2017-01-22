Москва, 22 января. Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу останется в высшем совете «Единой России», руководитель РЖД Олег Белозеров войдет в совет партии. Об этом сегодня сообщил один из делегатов съезда партии.

Напомним, сегодня, 22 января, проходит второй день съезда «Единой России», где главный вопрос повестки — избрание руководящих партийных органов, а именно ее председателя, а также составов высшего и генерального советов.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев проводит заседание ее высшего и генерального советов, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что высший и генеральный советы ЕР выступили за предложение ввести спикера Государственной думы России Вячеслава Володина в высший совет партии.