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Рогозин отреагировал на неудачные испытания баллистической ракеты в Британии
Политика

Рогозин отреагировал на неудачные испытания баллистической ракеты в Британии

Сегодня 14:30
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Рогозин отреагировал на неудачные испытания баллистической ракеты в Британии

Москва, 22 января. Сообщение о провале испытаний баллистической ракеты Trident, запущенной британской подводной лодкой неподалеку от берегов американского штата Флорида летом прошлого года, мгновенно распространилось по всему миру, вызвав панику у многих жителей США. Свое мнение об инциденте высказал и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Опасный инцидент», — кратко охарактеризовал произошедший инцидент Рогозин на своей странице Twiiter, оставив ссылку на новостное сообщение о провальном запуске.

Напомним, британская Sunday Times со слов источника в военно-морском ведомстве Великобритании распространила сообщение о неудачном запуске ракеты, состоявшемся в конце июля прошлого года. Этот неудачный запуск стал первым испытанием британских баллистических ракет за четыре года и развивался по крайней неудачному сценарию — ракета без боезаряда отклонилась в сторону побережья США.

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Валентин Меликов
#дмитрий рогозин
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