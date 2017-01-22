Рогозин отреагировал на неудачные испытания баллистической ракеты в Британии

Москва, 22 января. Сообщение о провале испытаний баллистической ракеты Trident, запущенной британской подводной лодкой неподалеку от берегов американского штата Флорида летом прошлого года, мгновенно распространилось по всему миру, вызвав панику у многих жителей США. Свое мнение об инциденте высказал и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Опасный инцидент», — кратко охарактеризовал произошедший инцидент Рогозин на своей странице Twiiter, оставив ссылку на новостное сообщение о провальном запуске.

Напомним, британская Sunday Times со слов источника в военно-морском ведомстве Великобритании распространила сообщение о неудачном запуске ракеты, состоявшемся в конце июля прошлого года. Этот неудачный запуск стал первым испытанием британских баллистических ракет за четыре года и развивался по крайней неудачному сценарию — ракета без боезаряда отклонилась в сторону побережья США.