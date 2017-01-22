Ученые придумали, как заставить скептиков доверять науке





Вашингтон, 22 января. Ученые объяснили, почему многие рациональные люди не верят в научные открытия. Те, кто подвергает сомнениям полет NASA на Луну, безвредность прививок, а также изменения климата, пытаются защититься от постороннего воздействия, считают психологи.

По мнению экспертов, такие скептики подвержены «синдрому юриста». Они убеждены, что на них пытается воздействовать правительство, пуская в ход самые различные средства, даже научные открытия.

Сотрудник австралийского университета Квинсленда Мэттью Хорнси уже разработал алгоритм противодействия таким «неверующим». «Нужно не просто прямо излагать факты, а рассказывать аудитории о них так, чтобы этот рассказ был «подогнан» под их интересы», — считает ученый. Так, при попытках убедить климатических скептиков, нужно сначала узнать, с чем они готовы согласиться, и использовать эти идеи для того, чтобы изложить последние данные о глобальном потеплении, пояснил он.