Медведева вновь выдвинули на пост председателя «Единой России»

Москва, 22 января. Глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на заседании высшего и генерального советов партии предложил переизбрать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на пост председателя «Единой России», заявил один из делегатов съезда.

22 января второй день съезда партии, лавным образом обсуждается вопрос об избрании руководящих партийных органов: председателя, а также составов высшего и генерального советов.

«Только что на заседании высшего совета и генерального совета Грызлов предложил Медведева на пост председателя партии», — заявил один из делегатов, передает РИА Новости.

Ранее Газета.Ru сообщила, что спикера Госдумы Вячеслава Володина хотят включить в высший совет «Единой России».