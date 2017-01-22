ЛНР сообщила о подготовке к разведению сил в районе Станицы Луганской

Луганск, 22 января. Стороны военного конфликта в Донбассе планируют 25 января организовать очередную попытку разведения сил в районе Станицы Луганской. Об этом в воскресенье журналистам рассказал представитель Народной милиции Луганской народной республики.

Согласно предварительной информации, Вооруженные силы Украины пока не демонстрируют готовности к старту инициативы и укрепляют свои позиции вдоль линии соприкосновения сторон.

Как ранее сообщала Газета.Ru, украинские силовики обстреляли район ДНР, в котором находился первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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