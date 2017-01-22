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ИГ перебросило огромные силы из Ракки на осаду Дейр-эз-Зора
Политика

ИГ перебросило огромные силы из Ракки на осаду Дейр-эз-Зора

Сегодня 14:09
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ИГ перебросило огромные силы из Ракки на осаду Дейр-эз-Зора

Дамаск, 22 января. В субботу очевидцы в Сирии сообщили о том, что террористы «Исламского государства» начали массовую переброску своих сил, базировавшихся в захваченном группировкой сирийском городе Ракка, к находящемуся на протяжении нескольких лет в осаде городу Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. Несмотря на то, что отступление очень напоминает бегство перед стягивающимися к Ракке силами правительственной армии, «умеренной оппозиции» и Турции, террористы явно настроены на продолжение боевых действий в другом месте.

По словам очевидцев, с начала 2017 года сотни боевиков и их командиров покинули Ракку, устремившись в сторону Дейр-эз-Зора. Как отмечает со слов источников арабское агентство Aharq al-Awsat, большинство из этих террористов и полевых командиров — уроженцы Саудовской Аравии и исламисты, прибывшие из других стран.

«В начале месяца главари ИГИЛ — в основном из Саудовской Аравии, Туниса, Египта и Турции — покинули 30 домов в районе Аль-Такана, — заявили очевидцы. — С собой они взяли лишь небольшое количество вещей, в основном оружие и одежду».

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что существенную долю доходов ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) обеспечивает наркобизнес.

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