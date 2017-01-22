Преступник изрезал ножом и ограбил петербурженку в подъезде ее дома

Санкт-Петербург, 22 января. Неизвестного преступника, ограбившего и изрезавшего ножом женщину в подъезде жилого дома, ищут в Петербурге. ЧП произошло на Васильевском острове.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, добычей грабителя стала сумка молодой женщины, в которой был кошелек с 13 тыс. рублей, банковскими картами, смартфон, а также документы. По его словам, мужчина атаковал 29-летнюю местную жительницу накануне около 10.00 утра в подъезде ее дома на 3-й линии Васильевского острова. Он силой отобрал у нее сумку, несколько раз ударил нодом в область груди, а после скрылся с места преступления нанес ей несколько ударов острым предметом в область груди. После нападения злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место преступления медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Ее состояние оценивается как тяжелое. По данному факту возбудили дело по статье «Разбой». Сейчас полиция разыскивает нападавшего, сообщают «Невские новости».

