Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце

Антхольц (Италия), 22 января. Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, второе место занял французский биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Россиянин допустил один промах и финишировал с отставанием от победителя в 21,7 секунды.

Отметим, что другие российские биатлонисты не вошли в десятку сильнейших. Так, Максим Цветков финишировал 13-м, следом расположились Антон Бабиков и Евгений Гараничев.