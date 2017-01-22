Бесчинства ИГ в Пальмире привели в ужас Минкультуры России

Москва, 21 января. В Минкультуры РФ «с ужасом» следят за продолжающимися разрушениями культурных памятников в захваченной запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) сирийской Пальмире, заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

«Мы с ужасом следим за этой ситуацией», — отметил глава министерства.

20 декабря стало известно, что террористы разрушили фасад Римского театра и архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Пока точно не известно, насколько сильно пострадали памятники от рук боевиков.

Террористы ИГ атаковали Пальмиру 9 декабря 2016 года, боевики также попытались захватить нефтяные скважины и военный аэродром в окрестностях города. Вечером 11 декабря правительственные войска отступили с боями из центральной части Пальмиры.