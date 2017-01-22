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Новак рассказал о масштабных планах России по сокращению нефтедобычи
Экономика

Новак рассказал о масштабных планах России по сокращению нефтедобычи

Сегодня 14:00
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Новак рассказал о масштабных планах России по сокращению нефтедобычи

Москва, 22 января. Российская Федерация по итогам января уменьшит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сегодня сообщил глава министерства энергетики России Александр Новак.

Отметим, что изначальный план был установлен на отметке 50 тыс. баррелей в сутки.

По словам главы ведомства, за 20 дней объемы сокращения нефтедобычи примерно 100 тыс. баррелей в сутки остаются. Вероятно, так будет и по итогам января, отметил Новак.

Отвечая на вопрос, выйдет ли российская сторона на сокращение нефтедобычи уже в феврале, а не в начале весны, министр заявил, что российские компании свои планы будут осуществлять исходя из максимальной скорости достижения соглашения. При этом он добавил, что министерство будет смотреть по ситуации, мониторить, поскольку у России есть свои отличительные качества по возможностям резкого уменьшения добычи.

«В настоящий момент наши компании двигаются из тех возможностей, которые есть», — сообщил Новак. 

Глава министерства энергетики также отметил, что в настоящий момент все российские компании выполняют договоренности. Значит, добавил Новак,по итогам января Россия достигнет уровня добычи в 11,1-11,15 млн баррелей в сутки.

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Дана Балан
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