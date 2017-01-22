Медведев назвал «Единую Россию» главным политическим ресурсом президента

Москва, 22 января. В ходе заседания высшего и генерального советов крупнейшей российской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов выдвинул предложение о переизбрании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии. В ответ глава единороссов обрисовал положение партии в настоящее время.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, в настоящее время партия по праву может называться правящей. Единороссы, отметил он, сосредоточили в своих руках наиболее ответственные посты в политическом руководстве РФ.