Правительство Великобритании скрыло провал испытаний баллистической ракеты

Лондон, 22 января. Британским СМИ удалось выяснить, что правительство в Лондоне скрыло факт провала испытаний британской баллистической ракеты Trident II D5, произведенный летом прошлого года. Как предполагает Sunday Times, неудачный запуск пришлось скрывать, поскольку запущенная с подводной лодки Vengeance ракета направилась в стороны побережья США.

Едва не угодившая на территорию Соединенных Штатов баллистическая ракета не была снабжена ядерным боезарядом. О провале первых за несколько лет испытаний британской баллистической ракеты СМИ стало известно благодаря информатору в военно-морском ведомстве Великобритании. Источник не назвал причины неудачного запуска ракеты.

Как отмечает британская газета, в правительстве бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона предпочли скрыть факт провала ракетных испытаний, чтобы он не повлиял на предстоящее голосование в парламенте, темой которого должна была стать модернизация британских ядерных ракетных сил.