Трехлетний ребенок умер в Петербурге, проглотив жвачку

Санкт-Петербург, 22 января. В Кировском районе Петербурга на улице Лени Голикова в минувшую субботу умер трехлетний ребенок.

По словам 32-летней матери, сообщившей сотрудниками скорой помощи, ребенок подавился неизвестным предметом. Как оказалось позже, мальчик подавился жевательной резинкой.

Жевательную резинку нашли в рвотных массах, которыми захлебнулся ребенок. Согласно предварительной версии, механическая асфиксия стала причиной трагического случая, сообщает Life.ru.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета России по региону проводит доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.