Глава МИД Казахастана рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане

Астана, 23 января. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал об ожиданиях от межсирийских переговоров в Астане.

Министр подчеркнул, что ожидания от этой международной встречи очень большие, ведь они решение по Сирии, несмотря на то, что основной площадкой в решении урегулирования кризиса в Сирии является Женева.

«Данная встреча будет одним вкладом, надеюсь позитивным вкладом, в успешный исход женевских переговоров, площадки, которую мы считаем основной», — заявил министр журналистам. Абдрахманов также уточнил, что переговоры станут дополнение к основной женевской площадке под эгидой ООН.