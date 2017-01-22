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Глава МИД Казахастана рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане
Политика

Глава МИД Казахастана рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане

Сегодня 13:23
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Глава МИД Казахастана рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане

Астана, 23 января. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал об ожиданиях от межсирийских переговоров в Астане. 

Министр подчеркнул, что ожидания от этой международной встречи очень большие, ведь они решение по Сирии, несмотря на то, что основной площадкой в решении урегулирования кризиса в Сирии является Женева.

«Данная встреча будет одним вкладом, надеюсь позитивным вкладом, в успешный исход женевских переговоров, площадки, которую мы считаем основной», — заявил министр журналистам. Абдрахманов также уточнил, что переговоры станут дополнение к основной женевской площадке под эгидой ООН.

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Ярослава Замысловатова
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