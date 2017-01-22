Сбербанк заявил, что не хранит изъятые у полковника Захарченко деньги

Москва, 22 января. Представитель правления Сбербанка России Станислав Кузнецов решительно отверг возможность того, что денежные суммы, изъятые в ходе громкого коррупционного дела у полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Зампредседателя подчеркнул, что это просто невозможно, поскольку эти суммы не могут рассматриваться как вклад.

«Нет, конечно. Это, видимо, неудачно интерпретированные чьи-то слова. К этому мы не имеем никакого отношения, деньги не у нас — это вещественное доказательство, мы не храним вещественные доказательства», — пояснил Кузнецов на вопрос РИА Новости о том, действительно ли деньги были переданы на хранение банку, как сообщалось в сентябре 2016 года.

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», в 2016 году так и не была установлена судьба огромной суммы в 8,5 млрд рублей, обнаруженной у полковника антикоррупционного главка МВД. Результаты соответствующего расследования пока что не были преданы огласке.