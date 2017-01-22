Первые фото самого дорогого в мире внедорожника Bugatti появились в Сети

Париж, 22 января. Первые фотографии внедорожника французской компании Bugatti опубликованы в Сети.

Боссы французского автомобильного концерна намерены к окончанию 2022 года представить на мировом рынке свой первый внедорожник.

Руководство компании руководствовалось растущей популярностью на рынке легких кроссоверов. В том случае, если руководство французской компании Bugatti ратифицирует новый проект, то новинка появится на рыке в 2022 году.

В настоящий момент у французских производителей есть несколько концептуальных моделей, но речь не идет о серийной версии. Как отметили представители компании Bugatti, они планирует создать самый быстрый и дорогой внедорожник.

Отметим, что также появились сообщения о том, что скорость нового джипа будет равна примерно 340 км/ч, а разгон до «сотни» машина сможет оформить за 3 секунды.