Документ по Сирии подпишут по итогам встречи в Астане

Астана, 22 января. Встреча делегаций Российской Федерации, Ирана и Турции проходит в столице Казахстана в преддверии переговоров по сирийскому урегулированию.

Отметим, что данная встреча проводится за закрытыми дверями.

Дипломатическое ведомство России в Астане представляет директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, Тегеран — заместитель внешнеполитического ведомства страны Хосейн Джабери Ансари, Анкару — также заместитель глава министерства иностранных дел.

Подписание соглашения, закрепляющего режим перемирия в Сирийской Арабской Республике, ожидается по результатам переговоров в Астане, которые пройдут 23-24 января, сообщает ТАСС.

По словам источника, знакомого с ситуацией, «ожидается подписание документа, который был подготовлен заранее».