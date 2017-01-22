ВСУ показали, как провоцируют бойцов ДНР в Донбассе

Донецк, 22 января. Киевские силовики признались, что провоцируют бойцов ДНР открывать ответный огонь. Видео, подтверждающее факт провокаций со стороны ВСУ, уже появилось в Сети.

На записи можно видеть, как один из украинских военный обстреливает из автомата позиции ДНР, а после открывает огонь из РПГ. После этого он обращается к сослуживцу со словами: «Пошли, а то сейчас ответка прилетит».

Ранее власти Горловки и Ясиноватой сообщили о последствиях обстрелов со стороны силовиков. Так, и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько заявил о повреждении частного дома в поселке Зайцево из-за прямого попадания украинского снаряда. В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ оказалась разрушена жилая девятиэтажка.

