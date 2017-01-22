Порошенко обещает новую войну, если Донбасс получит свободу

Киев, 22 января. По словам украинского президента Петра Порошенко, предложения ряда украинских политиков об отказе от претензий на контроль за Донбассом ради мира и решения внутренних проблем не оправданы, поскольку такая стратегия не приведет к достижению мира на Украине.

Порошенко раскритиковал такие предложения в своей речи в связи с празднованием на Украине Дня соборности, приуроченного к образованию Украинской народной республики, находившейся под протекторатом Германии во время Первой мировой войны.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, — заявил Порошенко. — Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?»

По словам украинского президента, «такая стратегия 100 процентов до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина» и объявил «победой украинской дипломатии» тот факт, что «весь мир» продлил санкции против РФ.