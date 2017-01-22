Саакашвили объяснил, почему прятался в кустах на инаугурации Трампа

Вашингтон, 22 января. Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был уязвлен, когда в соцсетях стали обсуждать фото с инаугурации Дональда Трампа, на котором Саакашвили наблюдает за мероприятием из-за забора, практически прячась в кустах.назвал фото, на которых он наблюдает инаугурацию Трампа из кустов за забором, происками врагов. Саакашвили утверждает, что все же был приглашен на торжество.

«На самом деле я ожидаю людей из моей группы по пути на церемонию инаугурации», – прокомментировал Саакашвили ситуацию. Он считает, что подобный контент намеренно распространяют его враги.

Саакашвили подчеркнул, что в администрации США есть «друзья Украины», с которыми намечено тесное сотрудничество. По словам первого вице-президента дипломатической миссии «Европейская Украина» Резазаде Али Реза, присутствовавшего на церемонии, к Капитолию Саакашвили «не подпустили на пушечный выстрел». Но сам Саакашвили уверяет, что был приглашен.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, президент США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью, в которой пообещал, что американский народ вернется к власти после долгого пребывания на верхушке представителей элиты.