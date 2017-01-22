Новости Новороссии: ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, Донецк почтил память погибших жителей Донбасса

Новороссия, 22 января. Артиллерия ВСУ в очередной раз открыла огонь по жилым районам Ясиноватой, тысячи жителей Донецка почтили память погибших при обстреле остановки общественного транспорта со стороны ВСУ два года назад.

Ясиноватая снова оказалась под огнем

Жилой многоквартирный дом в Ясиноватой получил повреждения прошлой ночью вследствие обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает информационное агентство ДАН со ссылкой на главу городской администрации Олега Моргуна.

По предварительный информации, обстрел велся из 122-мм артиллерийских орудий. Девятиэтажный дом пострадал от прямого попадания, однако снаряд к счастью не разорвался. В настоящий момент на месте обстрела продолжают работать сотрудники МЧС Донецкой народной республики.

Всего за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 579 раз, огонь велся из 122 и 152-мм артиллерийских орудий, 82 и 120-мм минометов и разнокалиберных гранатометов.

В частности, под огнем ВСУ оказался район донецкой фильтровальной станции, где в то время находился с инспекцией заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Тысячи жителей Донецк почтили память жертв обстрела троллейбусной остановки

Около трех тысяч человек собрались на митинг в центре Донецка, чтобы почтить память мирных жителей, погибших два года назад при обстреле со стороны ВСУ остановки общественного транспорта в микрорайоне Боссе.

Наряду с простыми гражданами республики, в мероприятии, прошедшем на месте трагедии, приняли участие представители властей ДНР, в том числе председатель Народного совета республики Денис Пушилин, руководитель депутатской фракции «Донецкая республика» Александр Костенко и первый заместитель руководителя Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Андрей Крамар.

В своем выступлении Денис Пушилин подчеркнул, что долг жителей республики – помнить о трагедии двухлетней давности и сделать все возможное, чтобы не допустить ее повторения в будущем.

После окончания официальной части мероприятия участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику, который был установлен на месте обстрела в прошлом году.

Необходимо напомнить, что украинские войска 22 января 2015 года обстреляли остановку общественного транспорта в жилом микрорайоне Боссе. По официальным данным, в результате обстрела было убито восемь мирных жителей, еще 26 получили ранение. Первоначально сообщалось, что огонь велся из минометов, однако следствие показало, что ВСУ обстреливали мирный район из тяжелой артиллерии.

В ЛНР прошел первый святочный бал

В Луганске состоялся первый святочный бал, организованный Министерством внутренних дел ЛНР при поддержке детско-юношеской организации «Молодая гвардия», общественного движения «Мир Луганщине» и молодежной общественной организации «Молодежь за мир».

Праздничный вечер открылся полонезом в исполнении духового оркестра МВД республики, всего в ходе бала было исполнено около двух десятков классических вальсов, мазурок, полек и котильонов.

В числе молодых танцоров были учащиеся луганского кадетского корпуса и других образовательных учреждений республики.

Представитель МВД на мероприятии старший оперуполномоченный отдела по делам несовершеннолетних майор Алексей Селиванов сообщил Луганскому информационному центру (ЛИЦ), что власти республики планируют и в дальнейшем устраивать подобные мероприятия, отметив, что участники бала наследуют традициям русской культуры.