Руководство «Единой России» поддержало идею ввести Володина в высший совет

Москва, 22 января. Высший и генеральный советы «Единой России» в воскресенье, 22 января, поддержали на голосовании идею ввести нового спикера Государственной думы Вячеслава Володина в высший совет партии, рассказал один из делегатов съезда.

22 января проходит второй день съезда партии, главным образом планируется решить вопрос избрания руководящих партийных органов, а именно председателя, а также составов высшего и генерального советов. Глава партии Дмитрий Медведев проводит заседание высшего и генерального советов «Единой России», а после этого выступит с докладом на съезде.

«На заседании сейчас высший и генеральный советы проголосовали за предложение ввести Володина в высший совет», — сообщил один из делегатов, передает РИА Новости.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что Володин может вернуться в руководство «Единой России».