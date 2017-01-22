Первые крылатые ракеты из США прибыли на военную базу в Польшу

Варшава, 22 января. Первые крылатые ракеты из США прибыли на польскую авиабазу «Кшесины». Об этом заявил вице-министр обороны страны Бартош Ковнацкий.

Он уточнил, что американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM Extended Range класса «воздух — поверхность» будут оснащаться находящиеся на базах в Познани и Ласке истребители F-16, сообщает «Радио Польша».

Как писала ранее «Газета.ру», стоимость контракта на поставки крылатых ракет JASSM-ER из США в Польшу составил 940 млн злотых (около 230 млн долларов).