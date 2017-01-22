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Пушков прокомментировал войну «бесноватой» Мадонны и СМИ против Трампа
Политика

Пушков прокомментировал войну «бесноватой» Мадонны и СМИ против Трампа

Сегодня 13:09
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Пушков прокомментировал войну «бесноватой» Мадонны и СМИ против Трампа

Москва, 22 января. Конфликт с «бесчестными СМИ», которые давно объявили новому лидеру США Дональду Трампу войну, станет частью его президентства. Таким мнением поделился сегодня председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter сенатор написал, что певица Мадонна для нового хозяина Белого дома не является угрозой.

«Бесноватая Мадонна для Трампа не угроза. Зато конфликт с «бесчестными СМИ», которые давно объявили Трампу войну, станет частью его президентства», — написал он. 

Напомним, в ходе своего выступления на акции протеста против президента США Дональда Трампа, 58-летняя поп-исполнительница нецензурно обругала нового лидера страны, а также призналась, что думала о том, чтобы подорвать Белый дом.

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Дана Балан
#дональд трамп #сша
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