Донецк провел митинг в память о погибших жителях Донбасса на остановке Боссе

Донецк, 22 января. Около трех тысяч человек в Донецке собрались, чтобы почтить память жителей города, погибших в ходе обстрела украинскими войсками остановки в микрорайоне Боссе Ленинского района города. Тогда в ходе минометного обстрела был взорван троллейбус, погибли восемь человек, а еще 26 получили ранения.

«Мы сегодня собрались по случаю годовщины трагедии, которая произошла нежданно-негаданно, когда украинское нелегитимное правительство и его соратники устроили здесь обстрелы, погибли ни в чем не повинные граждане Донбасса», — заявил в ходе митинга руководитель депутатской фракции «Донецкая Республика» Александр Костенко.

Представители политического руководства Донецкой народной республики подчеркнули, что долгом ее жителей является сохранить память о трагедии двухлетней давности и не дать пропасть памяти о преступлениях, совершенных украинскими карателями на территории Донбасса.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что сегодня же в заявлении по случаю празднования на Украине Дня соборности украинский президент Порошенко заявил о том, что Киев категорически против предложений «отказаться от Донбасса».