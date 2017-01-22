Два трупа обнаружены в резервуаре с чистой водой на Ставрополье

Ставрополь, 22 января. Тела двух мужчин обнаружены в резервуаре с чистой водой в Ставрополье. Есть информация, что погибшие попросту утонули в накопителе. Трупы обнаружили не сразу. О происшествии сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Тела обнаружили в ночь на 19 января. Погибшие были сотрудниками Предгорного «Водоканала». Один из них вспомнил про праздник Крещение и решил окунуться, но в холодной воде начал тонуть. Коллега попытался спасти его, но в итоге утонули оба.

19 января вечером в многоквартирные дома перестала поступать вода. Но в руководстве водоканала не подтвердиои информацию о том, что тела находились в резервуаре, откуда поступала вода в дома. Сейчас по факту произошедшего проводится расследование.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что в гостинице «Центральная» в Екатеринбурге нашли труп.