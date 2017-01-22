Глава ДНР Захарченко: За каждую каплю крови Донбасса враг заплатит втройне

Донецк, 22 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта, навсегда останутся в памяти жителей Донбасса.

Сегодня Донецк почтил память погибших во время обстрела остановке в микрорайоне Боссе Донецка. Глава ДНР выступил с речью на митинге-реквиеме.

«Кровавые преступления нацистских карателей мы будем помнить всегда. И пусть враг знает – за каждую каплю крови он заплатит втройне», — заявил Захарченко.

Он подчеркнул, что этот варварский акт не сломил дух жителей Донбасса, хотя ВСУ продолжили совершать преступления, атакуя мирных жителей.

Обстрел остановки в микрорайоне Боссе столицы ДНР произошел 22 января 2015 года со стороны позиций ВСУ. В результате атаки погибли восемь человек, еще 26 были ранены.