ИГ вынудило шутившего о Коране блогера покинуть Россию

Москва, 22 января. Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) устроили настоящую травлю популярного российского блогера Ильи Мэдиссона. После угроз в соцсетях и странных визитов к его родителям пошутивший про Коран комик был вынужден уехать из России.

Об отъезде Мэддисона журналистам рассказал его близкий друг. По его словам, комик получал угрозы в соцсетях. Более того, в квартиру его родителей даже ломились неизвестные мужчины. После этого Мэддисон удалил свой Twitter и Instagram и сначала уехал из родного Владимира, а после и вовсе из России, уточнил собеседник радиостанции «Говорит Москва».

Друг комика также уточнил, что Мэддисон не стал сообщал в полицию о получаемых угрозах, поскольку боялся привлечения к ответственности за оскорбления чувств верующих. Он также пообещал, что комик разъяснит ситуацию в видеобращении, которое опубликует, как только будет в безопасности.

Напомним, группировка «Исламское государство» запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



