Сирия новости 22 января 12.30: ИГ уничтожает сокровища Пальмиры, столкновения между боевиками в Идлибе

Сирия, 22 января. Совет безопасности ООН заявил об уничтожении террористами ИГ* объектов культурного наследия в Пальмире. В провинции Идлиб зафиксированы столкновения между боевиками-исламистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Ожесточенные столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженных исламистов были зафиксированы минувшей ночью в районе населенного пункта Аль-Касимия в Восточной Гуте Дамаска. Сообщается о потерях с обеих сторон.

В северо-восточной части провинции боевиками в ходе столкновений был убит генерал Сирийской арабской армии Асаф Бадур.

Regime Brigadier General Asaf Badour killed by rebels in Qaboun, #Damascus today pic.twitter.com/j2iyqizNU9 — Sami (@Paradoxy13) January 21, 2017

Провинция Латакия

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил жителям населенного пункта Дейр Зейнун в провинции Латакия 3,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщило «РИА «Новости» со ссылкой на офицера центра майора Андрея Глушкова.

Отмечается, что в помощь включает в себя консервы, сахар, рис, а также 3 тонны российской муки высшего сорта и 100 кг соли для выпечки национальных лепешек.

В свою очередь, глава администрации селения, около 250 жителей которого остро нуждаются в гуманитарной помощи, выразил благодарность российским военнослужащим и всему населению РФ.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии минувшей ночью нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенных пунктов Аль-Эйс и Аль-Хасс к югу от Алеппо, а также в ряде районов в западной части провинции.

Артиллерия правительственных войск одновременно с этим открыла огонь по позициям боевиков в районе Аль-Маллах и в окрестностях населенного пункта Телль Масибин на севере провинции.

К востоку от Алеппо сирийской армии удалось освободить от ИГ населенный пункт Суран, развивая наступление на позиции террористов. Боевики спешно отступают в северном направлении, сирийская артиллерия и ВВС наносят по их скоплениям массированные удары.

Одновременно с этим в соцсетях появились фотографии, запечатлевшие атаку ИГ в районе селения Шамир на окраине городе Аль-Баб. Управляемый террористом-смертником автомобиль взорвался у позиций турецкой армии и отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

Провинция Хомс

Совет безопасности ООН осудил целенаправленное разрушение террористами ИГ внесенных в список ЮНЕСКО объектов культурного наследия в Пальмире на востоке провинции Хомс, в том числе – фасада Римского театра и Тетрапилона, что подтверждают полученные со спутников снимки.

Члены Совбеза также выразили глубокую обеспокоенность положением жителей Пальмиры, где боевики регулярно казнят мирных граждан и попавших в плен военнослужащих.

В заявлении совета подчеркивается также, что ответственные за совершаемые ИГ преступления должны быть наказаны, а фанатики, исповедующие насилие и экстремизм - уничтожены.

В районе высоты Тияс вблизи военного аэродрома Ат-Тифор (Т4) продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и отрядами ливанской «Хезболлы» с одной стороны и террористами ИГ с другой. Ранее сирийской армии удалось провести успешное наступление в регионе и, в частности, установить контроль над стратегическими высотами в районе аэродрома.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ прошлой ночью начала новое наступление на позиции ИГ в районе Дейр эз-Зора.

Военная авиация РФ нанесла массированные удары по скоплениям террористов в окрестностях города, тремя ударами были уничтожены склады снарядов ИГ.

После этого правительственные войска начали наступления на позиции боевиков в Дейр эз-Зоре. В квартале Аль-Уммаль были уничтожены 3 оснащенных 23-мм пулеметами автомобиля, а в районе городской панорамы – танк ИГ.

Сирийская армия также обстреляла скопления террористов в кварталах Аль-Хуссейния, Аль-Джубелия и Аль-Хамидия. Боевики понесли большие потери. Об этом сообщает информационный квартал Al-Masdar News.

Провинция Даръа

Военнослужащие САА с помощью подрыва придорожной бомбы уничтожили в районе шоссе Кафр Насидж – Аль-Маль автомобиль, перевозящий вооруженных боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»***, на которую не распространяется действие объявленного в стране перемирия. Бывшие в автомобиле исламисты были убиты или ранены.

Правительственные СМИ опубликовали видеозапись уничтожения конвоя.

Провинция Идлиб

В высокогорном районе Джабаль аз-Завия сохраняется напряжение между боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» с одной стороны и вооруженными формированиями, связанными с «Джебхат Фатх аш-Шам», с другой.

Прошлой ночью были зафиксированы столкновения между боевиками в районе населенного пункта Аблин, сообщается о двух убитых. Поступают противоречивые данные о том, были ли жертвы боевиками или мирными жителями.

Со вчерашнего дня столкновения между исламистами периодически возобновляются в различных районах провинции Идлиб.

Между тем, источники в СМИ сообщают, что беспилотник ВВС США уничтожил в районе населенного пункта Сармада к северу от Идлиба автомобиль, перевозивший боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка «Демократические силы Сирии» (SDF)**** при поддержке американского спецназа и ВВС коалиции продолжают наступление на позиции ИГ в районе города Ат-Табака на северном берегу Евфрата. Наиболее жестокие столкновения зафиксированы в районе населенного пункта Большая Сувейдия.

Сообщается, что курдские отряды смогли установить контроль над 70% территории селения и продолжают наращивать давления на террористов, в то время как ВВС коалиции наносят удары по скоплениям боевиков в регионе.

Источники в СМИ сообщают, что в Большой Сувейдие 73 террориста ИГ были уничтожены в ходе боев.

Необходимо отметить, что этот населенный пункт имеет особую стратегическую важность, так как располагается в непосредственной близости от евфратской плотины, контроль над которой является одной из основных на сегодняшний день задач SDF.

Провинцию Хама

Страшную находку сделали жители населенного пункта Мурек в провинции Хама: на дне колодца были обнаружены полуразложившиеся тела нескольких боевиков-исламистов. Подробности инцидента пока не ясны. Сообщается, что регион находится в настоящее время под контролем боевиков группировки «Джунд аль-Акса».

Ирак

ВВС международной коалиции уничтожили на реке Тигр 90 плавсредств и три баржи, на которых террористы ИГ пытались покинуть восточные районы Мосула.

Коалиция пояснила, что боевики пытались добраться до правобережной части города, районы которого все еще остаются под контролем группировки.

Напомним, что за последнюю неделю правительственные войска установили контроль над всеми пятью мостами через Тигр в Мосуле, что вынуждает теперь террористов рисковать, переправляясь на правый берег под огнем иракской артиллерии и ВВС коалиции.