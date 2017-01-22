Пальмира вновь оказалась захвачена ИГ из-за запоздалой реакции — экс-глава Генштаба ВС РФ

Москва, 22 января. Захват террористами сирийской Пальмиры в декабре минувшего года был осуществлен по причине отсутствия постоянного наблюдения и контроля за ситуацией. Об этом в воскресенье заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

По его словам, декабрьская ситуация с Пальмирой не стала неожиданностью, поскольку не осуществлялся мониторинг ситуации.

«Очевидно, что не было постоянного контроля и мониторинга обстановки и ситуации. Была запоздалая реакция», — цитирует РИА Новости Балуевского.

Генерал также напомнил, что сообщение о том, что террористы атаковали блокпост около сирийской Пальмиры, было получено 7 декабря, а удар по радикалам нанесли спустя четыре дня. Он подчеркнул, что это является еще одним свидетельством того, что на войне необходимо быть в постоянной готовности к любым неожиданностям.

Как сообщала Национальная служба новостей, 20 января террористы «Исламского государства» (группировка запрещена в России) уничтожили античный тетрапилон в Пальмире.