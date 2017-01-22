Ученые назвали дату прибытия на Землю загадочного НЛО

Нью-Йорк, 22 января. Летом этого года к Земле в очередной раз приблизится загадочный космический объект, обозначаемый 1991 VG. Ряд особенностей движения таинственного космического гостя заставил уфологов предположить, что этот объект является инопланетным космическим кораблем, который движется вокруг Солнца по орбите, схожей с орбитой Земли.

По данным наблюдений, загадочный объект невелик — его размер не превышает 10 метров. Он был открыт в 1991 году сотрудником расположенной в Аризоне обсерватории Китт Пик. После того, как был проведен анализ результатов наблюдений, стало ясно, что этот космический гость не может быть еще одним астероидным объектом, принадлежащим к главному поясу — от схожих объектов он отличается скоростью вращения, внезапными изменениями яркости и скоростью движения по орбите, которая удивительно схожа с орбитой Земли. Он посещал окрестности нашей планеты как минимум еще один раз — в 1975 году.

Кроме предположений о внеземном происхождении 1991 VG, популярна версия о его «шпионской» природе — предполагают, что этом могут быть остатки советского шпионского спутника, запущенного в годы холодной войны. Однако в этом случае объект не становится менее удивительным, поскольку лишь очень немногие искусственные аппараты были запущены человеком в дальний космос, прочь от окрестностей Земли — в этом случае непонятно, как он могу очутиться на гелиоцентрической орбите.