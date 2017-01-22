FAN-TV Лента новостей
Ученые назвали дату прибытия на Землю загадочного НЛО
Технологии

Ученые назвали дату прибытия на Землю загадочного НЛО

Сегодня 12:28
218

Ученые назвали дату прибытия на Землю загадочного НЛО

Нью-Йорк, 22 января. Летом этого года к Земле в очередной раз приблизится загадочный космический объект, обозначаемый 1991 VG. Ряд особенностей движения таинственного космического гостя заставил уфологов предположить, что этот объект является инопланетным космическим кораблем, который движется вокруг Солнца по орбите, схожей с орбитой Земли.

По данным наблюдений, загадочный объект невелик — его размер не превышает 10 метров. Он был открыт в 1991 году сотрудником расположенной в Аризоне обсерватории Китт Пик. После того, как был проведен анализ результатов наблюдений, стало ясно, что этот космический гость не может быть еще одним астероидным объектом, принадлежащим к главному поясу — от схожих объектов он отличается скоростью вращения, внезапными изменениями яркости и скоростью движения по орбите, которая удивительно схожа с орбитой Земли. Он посещал окрестности нашей планеты как минимум еще один раз — в 1975 году.

Кроме предположений о внеземном происхождении 1991 VG, популярна версия о его «шпионской» природе — предполагают, что этом могут быть остатки советского шпионского спутника, запущенного в годы холодной войны. Однако в этом случае объект не становится менее удивительным, поскольку лишь очень немногие искусственные аппараты были запущены человеком в дальний космос, прочь от окрестностей Земли — в этом случае непонятно, как он могу очутиться на гелиоцентрической орбите.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: Ту-22М3 и Су с базы «Хмеймим» громят ИГ, видео из Пальмиры, тайны Астаны

Сегодня 12:36
391

Сирия новости 22 января 12.30: ИГ уничтожает сокровища Пальмиры, столкновения между боевиками в Идлибе

Сегодня 12:30
262

Как прифронтовое Зайцево «празднует» День соборности Украины

Сегодня 10:50
623

Сирия новости 22 января 2017 07.00: САА отбила у ИГ деревню в Алеппо, террористы отступают от Пальмиры

Сегодня 7:00
2172

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Сегодня 4:03
1213
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава ДНР Захарченко: За каждую каплю крови Донбасса враг заплатит втройне

13:28

Трехлетний ребенок умер в Петербурге, проглотив жвачку

13:25

Глава МИД Казахастана рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане

13:23

Сбербанк заявил, что не хранит изъятые у полковника Захарченко деньги

13:22

Первые фото самого дорогого в мире внедорожника Bugatti появились в Сети

13:20

Пушков прокомментировал войну «бесноватой» Мадонны и СМИ против Трампа

13:09

Документ по Сирии подпишут по итогам встречи в Астане

13:08

ВСУ показали, как провоцируют бойцов ДНР в Донбассе

13:07

Руководство «Единой России» поддержало идею ввести Володина в высший совет

13:05

Порошенко обещает новую войну, если Донбасс получит свободу

13:04

Донецк провел митинг в память о погибших жителях Донбасса на остановке Боссе

12:49

Первые крылатые ракеты из США прибыли на военную базу в Польшу

12:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава ДНР Захарченко: За каждую каплю крови Донбасса враг заплатит втройне
Читать
Закрыть