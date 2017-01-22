Сирия сегодня: Ту-22М3 и Су с базы «Хмеймим» громят ИГ, видео из Пальмиры, тайны Астаны

Сирия сегодня, 22 января. ВКС РФ громят ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, тайны переговоров в Астане, кто главный переговорщик от России.

Российские бомбардировщики громят ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетев с аэродрома на территории России, нанесли удар по инфраструктуре и объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В российском военном ведомстве уточнили, что целями Ту-22М3 ВКС России стали лагеря ИГИЛ, склады вооружений и боеприпасов и бронетехника террористов, а также живая сила. Прикрытие операции дальних бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме «Хмеймим». После выполнения боевой задачи все самолеты ВКС РФ благополучно вернулись на аэродромы базирования, отметили в Минобороны России.

Ранее Минобороны РФ на своем официальном канале в YouTube опубликовало видео тренировки экипажей штурмовиков Су-25СМ3.

Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу инженерных войск России, в котором были в том числе кадры работ по разминированию Пальмиры.

В честь Дня инженерных войск министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и отметил мужество и профессионализм саперов, которые ведут работы по разминированию в Сирии.

График и тема переговоров в Астане

Министерство иностранных дел Казахстана раскрыло детали предстоящих переговоров по урегулированию в Сирии, которые стартуют в Астане 23 января.

Переговоры по межсирийскому урегулированию начнутся в понедельник, 23 января, в 13.00 (10.00 мск), сообщили в МИД Казахстана. Встреча участников пройдет в гостинице Rixos President Astana.

Уточняется, что, по предварительным данным, переговоры завершатся на следующий день примерно в это же время.

Также в МИД Казахстана сообщили, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями, а проведение пресс-конференций и другие мероприятия для аккредитованных в Астане журналистов, будут анонсироваться дополнительно.

«Заключительная пресс-конференция (если она состоится) запланирована на 14 часов 24 января», — уточнили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что время проведения мероприятия может быть сдвинуто.

По данным российских СМИ, международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Астане, рассчитана на два дня. В столицу Казахстана для участия в переговорах уже прибыли делегации России, Турции и Ирана и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также представители некоторых ветвей сирийской оппозиции.

Из российских источников известно, что главной целью переговоров в Астане будет закрепление договоренностей о прекращении огня в Сирии от 29 декабря 2016 года.

Главный переговорщик от России

Представителем России по военным вопросам на межсирийских переговорах в Астане будет заместитель начальника Главного оперативного управления генерал Станислав Гаджимагомедов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от источника в российской делегации. Собеседник агентства заявил, что планируемый формат переговоров по Сирии будет задействован впервые.

«Перед нами стоит сложная задача — перевезти волка, козу и капусту через реку в одной лодке», — напомнил известную головоломку собеседник агентства.