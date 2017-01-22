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Роспотребнадзор назвал число умерших от отравления алкоголем на Новый год
Общество

Роспотребнадзор назвал число умерших от отравления алкоголем на Новый год

Сегодня 12:14
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Роспотребнадзор назвал число умерших от отравления алкоголем на Новый год

Москва, 22 января. Число умерших от алкогольного отравления в новогодние праздники в России сократилось на 65% по сравнению с 2016 годом. Об этом сегодня заявили представители Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в минувшем году в новогодние праздники было зафиксировано 2 тыс. 516 случаев отравления алкоголем, 641 отравившийся скончался. В этом году спиртным отравились 1 тыс. 697 россиян, а летальным исходом закончились только 228 случаев.

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, снижение числа алкогольных отравлений произошло благодаря запрету на продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции.
 

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Ярослава Замысловатова
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