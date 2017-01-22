Роспотребнадзор назвал число умерших от отравления алкоголем на Новый год

Москва, 22 января. Число умерших от алкогольного отравления в новогодние праздники в России сократилось на 65% по сравнению с 2016 годом. Об этом сегодня заявили представители Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в минувшем году в новогодние праздники было зафиксировано 2 тыс. 516 случаев отравления алкоголем, 641 отравившийся скончался. В этом году спиртным отравились 1 тыс. 697 россиян, а летальным исходом закончились только 228 случаев.

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, снижение числа алкогольных отравлений произошло благодаря запрету на продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции.

