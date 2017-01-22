Делегации России, Турции и Ирана проводят встречу в Астане

Астана, 22 января. В Астане в преддверии межсирийских переговоров проходит встреча делегаций России, Ирана и Турции.

Участниками ее, в частности, стали глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, а также глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, уточняет РИА Новости.

Ранее МИД Казахстана раскрыл детали международных перегоров по Сирии. Они пройдут в закрытом формате в гостинице Rixos President Astana. По данным министерства, переговоры продлятся два дня. Они начнутся 23 января в 13.00 по местному времени.

