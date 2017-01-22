Первая ракетка мира Маррей сенсационно проиграл Звереву на Australian Open

Мельбурн (Австралия), 22 января. Британский теннисист Энди Маррей в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сенсационно уступил немецкому спортсмену Мише Звереву с общим счетом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

Зверев, который сейчас занимает 50-ю строчку в рейтинге АТР, совершил 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 52 «виннерса» и 26 невынужденных ошибок.

Всего же матч продолжался 3 часа 33 минуты.

В четвертьфинале уроженец Москвы встретится с Роджером Федерером или с Кеем Нисикори.

Напомним, что 29-летний Маррей является двукратным победителем Уимблдона, а также победителем US Open.