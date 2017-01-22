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Донбасс: ВСУ обстреляли окраины Горловки, поврежден дом
Новороссия

Донбасс: ВСУ обстреляли окраины Горловки, поврежден дом

Сегодня 12:07
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Донбасс: ВСУ обстреляли окраины Горловки, поврежден дом

Донецк, 22 января. Украинские военные открыли огонь по пригороду Горловки накануне вечером, в результате атаки поврежден дом. Об этом сообщил  и.о. главы городской администрации Иван Приходько.

«Украинские военные накануне вечером обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, прямым попаданием поврежден один дом по улице Полетаева, 167», — рассказал Приходько.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 579 раз атаковали ДНР. 

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Алексей Громов
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Трехлетний ребенок умер в Петербурге, проглотив жвачку
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