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Трамп указал на просчет США в борьбе с ИГ
Политика

Трамп указал на просчет США в борьбе с ИГ

Сегодня 12:07
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Трамп указал на просчет США в борьбе с ИГ

Вашингтон, 22 января. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп объявил, что в ходе борьбы с террористами «Исламского государства» американские вооруженные силы не использовали все доступные средства. По словам президента США, борьба с радикальным терроризмом должна оставаться среди приоритетов для всего мира.

«Мы не использовали реальных возможностей, которые у нас имеются, — объявил Трамп в ходе посещения штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США. — Мы должны избавиться от ИГ».

В ходе посещения штаб-квартиры ЦРУ Трамп подчеркнул, что «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) явило миру «уровень зла, которого мы не видели прежде» и «радикальный терроризм должен быть искоренен, стерт с лица земли».

Напомним, посещение Трампом штаб-квартиры ЦРУ вызвало шквал возмущенных комментариев. Так, «Газета.ru» передавала что Джон Бреннан, бывший руководитель разведывательного ведомства, жестко раскритиковал Трампа за то, что во время речи перед мемориалом павшим агентам ЦРУ тот больше времени уделил себе, обругав прессу за необъективное освещение его инаугурации.

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Валентин Меликов
#дональд трамп
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Трехлетний ребенок умер в Петербурге, проглотив жвачку
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