Биатлонист Фуркад гневно отреагировал на решение IBU

Антхольц (Италия), 22 января. Француз Мартен Фуркад прокомментировал ответ Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо биатлонистов, переданное на встрече со спортсменами после экстренного заседания исполкома и рабочей группы IBU.

Отметим, что на заседании решили перенести изучение вопроса об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил до следующего конгресса, который пройдет через 18 месяцев.

По словам 28-летнего Фуркада, его это сильно задело.

«Я очень раздражен», — заявил французский спортсмен.

Напомним, как ранее сообщала Национальная служба новостей, в ходе пятого этапа биатлонного Кубка мира в немецком Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к IBU с призывом ужесточить санкции за употребление запрещенных препаратов.