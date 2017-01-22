Банда налетчиков унесла миллион рублей из банка в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Вооруженные налетчики обчистили сейф банка в Петербурге. Преступление произошло в офисе одной из финансовых организаций в Купчино. Добычей злоумышленников стали более миллиона рублей.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального главка МВД, помещение банка на проспекте Славы атаковали накануне в 19.10 мск. Трое налетчиков угрожали 25-летней сотруднице пистолетом и похитили из сейфа 750 тысяч рублей, 700 долларов США и 3,5 тысячи евро.

Сейчас злоумышленники объявлены в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».