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Новая профессия официально появилась в России
Общество

Новая профессия официально появилась в России

Сегодня 11:50
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Новая профессия официально появилась в России

Москва, 22 января. В Российской Федерации официально признали новую профессию.

Так, операторы беспилотников теперь признаны на законодательном уровне. Сообщается, что в 2017 году будут сформированы технические программы по подготовке специалистов для управления беспилотниками. Также отмечается, что стать специалистом в данной профессии можно будет на расстоянии, то есть нет необходимости посещать лекции.

По завершении обучения «студента» признают внешним пилотом, который может управлять летательным транспортным средством, вес которого составляет свыше 30 кг. Отмечается, что свидетельство будет выдавать Росавиация.

Дроны используют с каждым годом все чаще. В ближайшем будущем ведомство и ответственные службы намерены задействовать беспилотники для передачи сигнала лайнерам и кораблям. На сегодняшний день они имеют прямой контакт с землей, однако на Дальнем Севере и над водой это сделать практически нельзя.

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Дана Балан
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