Киев, 22 января. Украинский президент Петр Порошенко в категоричной форме отверг набирающую все большую популярность в политических кругах на Украине идею о том, что надо «забыть про Донбасс» ради спасения Украины в целом и обеспечения мира. По мнению Порошенко, отказ от Донбасса мира на Украину не принесет.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса. Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», — заявил президент Порошенко, так и не сумевший добиться перелома в военной кампании украинских вооруженных сил против Донбасса.

Украинский президент подчеркнул, что «в первую очередь в Донбассе должны быть решены вопросы безопасности», и без этого никакие дальнейшие политические изменения в статусе «оккупированных районов» невозможны.

В ходе того же выступления Порошенко присудил украинской дипломатии победу в «нелегкой борьбе за продление санкций всего мира против России».