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Назван топ-5 самых популярных пабликов «ВКонтакте»
Общество

Назван топ-5 самых популярных пабликов «ВКонтакте»

Сегодня 11:38
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Назван топ-5 самых популярных пабликов «ВКонтакте»

Москва, 22 января. Опубликован список популярнейших страниц и пабликов в социальной сети «ВКонтакте», который определяется как по количеству подписчиков, так и по уровню их востребованности в Сети.

Отмечается, что первые места традиционно занимают юмористические и развлекательные группы.

Первую строчку в рейтинге уже который раз занимают музыкальные паблики, в которых подписчики делятся любимыми песнями, ищут музыкальные новинки, а также делятся своими впечатлениями от новой песни или же самого музыканта.

На этот раз эксперты определили, что безоговорочным лидером «ВКонтакте» стала группа «Новинки музыки 2017» с более чем 11 млн подписчиков. Далее в рейтинге следуют паблики «Киномания» и «Смейся до слез» с 9,5 млн подписчиков. «Киномания» предлагает своим фолловерам новейшие фильмы и сериалы, а во второй группе можно найти много смешных видео, фото и записей. 

Четвертое и пятое места соответственно занимают юмористические группы с 500 тыс. пользователей. Кроме того, в Сети растет популярность паблика, который посвящен самой социальной сети «ВКонтакте», а также научные группы.

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Дана Балан
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