Экс-глава ЦРУ объяснил, почему его разгневал визит Трампа в штаб-квартиру

Вашингтон, 22 января. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан подверг жесткой критике нового президента США Дональда Трампа за его выступление в штаб-квартире ведомства.
По его мнению, новому лидеру страны должно быть стыдно за «самовозвеличивание», которое устроил Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. Такое поведение опечалило и разозлило Бреннана. Об этом сообщил в своем Twitter его официальный представитель Ник Шапиро. «Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — написал он.
Как сообщала ранее «Газета.ру», с разведчиками Трамп выступил накануне, 21 января. Стоя перед мемориалом погибшим, он пожаловался сотрудникам ЦРУ на американские СМИ, которые, по его мнению, «оболгали» церемонию его инаугурации.
Former CIA Dir Brennan is deeply saddened and angered at Trump's despicable display of self-aggrandizement...(1/2)— Nick Shapiro (@nick_shapiro) January 21, 2017