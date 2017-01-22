Экс-глава ЦРУ объяснил, почему его разгневал визит Трампа в штаб-квартиру

Вашингтон, 22 января. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан подверг жесткой критике нового президента США Дональда Трампа за его выступление в штаб-квартире ведомства.

По его мнению, новому лидеру страны должно быть стыдно за «самовозвеличивание», которое устроил Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. Такое поведение опечалило и разозлило Бреннана. Об этом сообщил в своем Twitter его официальный представитель Ник Шапиро. «Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — написал он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», с разведчиками Трамп выступил накануне, 21 января. Стоя перед мемориалом погибшим, он пожаловался сотрудникам ЦРУ на американские СМИ, которые, по его мнению, «оболгали» церемонию его инаугурации.