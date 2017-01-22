Жители Находки сняли на видео полет летающей тарелки

Владивосток, 22 января. Неопознанный летающий объект перепугал жителей Находки. Горожане убеждены, что видели летающую тарелку. Свидетели даже успели снять ее полет на камеры мобильных телефонов. Видеозаписи сейчас направлены на экспертизу.

Загадочный объект представляет длинную и светящуюся линию. Она по диагонали пролетела по диагонали в небе над Находкой и скрылась из виду.

При этом ряд экспертов убеждены, что люди видели не НЛО, а стали очевидцами падения метеорита или спутника. Он, по их словам, мог сгореть в атмосфере и оставить за собой такой яркий след, пишет НСН.

