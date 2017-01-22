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Мутко прокомментировал сообщения о просьбе Инфантино не становиться главой РФС
Спорт

Мутко прокомментировал сообщения о просьбе Инфантино не становиться главой РФС

Сегодня 11:25
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Мутко прокомментировал сообщения о просьбе Инфантино не становиться главой РФС

Москва, 22 января. Вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал сообщения о том, что в сентябре 2016 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попросил его повторно не выдвигать свою кандидатуру на пост главы РФС.

Сегодня ежедневное британское издание Daily Mail сообщило, что просьба президента ФИФА была связана с тем, что имя бывшего министра спорта России якобы упоминалось в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.  

По словам Мутко, это все глупости, поскольку в том случае, если бы он попросил, он бы не выдвигался. Также он заверил, что У РФС нормальные отношения с ФИФА.

«Если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — заявил Мутко. 

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Мутко заявил, что мужскую ДНК можно обнаружить в допинг-пробах спортсменок на протяжении пяти дней после интимной близости.

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Дана Балан
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