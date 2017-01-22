Боевые корабли КНР вошли в воды спорных островов в Восточно-Китайском море

Пекин, 22 января. Группа кораблей китайского военного флота демонстративно вошли в акваторию расположенных в Восточно-Китайском море островов Сенкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао, и которые власти КНР оспаривают у Японии. Соответствующее сообщение распространили силы береговой охраны Японии.

По данным японского флота, три патрульных корабля ВМФ Китая провели в районе островов Сенкаку-Дяоюйдао около двух часов. Японские сторожевики не принимали никаких действий в связи с появлением китайских боевых судов. Спустя короткое время корабли флота КНР снялись с рейда и покинули спорный район Восточно-Китайского моря, что указывает на демонстративно-показательный характер их визита.

Острова Сенкаку-Дяоюйдао представляют собой несколько каменистых клочков суши, расположенных в полутора сотнях километров к северо-востоку от Тайваня и являются предметом спора между Японией, Китаем и Тайванем. Официальная точка зрения правительства КНР состоит в том, что острова с древнейших времен являются территорией Китая.