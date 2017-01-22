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Папа Римский вспомнил о Гитлере, комментируя инаугурацию Трампа
Весь мир

Папа Римский вспомнил о Гитлере, комментируя инаугурацию Трампа

Сегодня 11:06
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Папа Римский вспомнил о Гитлере, комментируя инаугурацию Трампа

Рим, 22 января. Папа Римский Франциск призвал не торопиться с оценкой нового президента США Дональда Трампа. При этом Папа напомнил о возможном росте популизма в мире и вспомнил, как пришел к власти Адольф Гитлер.

«Мне не свойственно забегать вперед и судить людей преждевременно. Посмотрим, как он будет действовать, и тогда я сформирую свое мнение», — заявил понтифик.

Как сообщает «Газета.ру», говоря о  возможном увеличение популизма при Трампе, Франциск привел пример Германии, пребывающей в поисках амбициозного лидера.

«Германия разбита и нуждается в подъеме, чтобы найти свою идентичность, нуждается в лидере, способном восстановить страну, тут появляется молодой человек по имени Адольф Гитлер, который говорит: «Я могу, я могу». И все немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не украл власть, его народ проголосовал за него, который он потом уничтожил», — заключил он.

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Ярослава Замысловатова
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