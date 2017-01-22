FAN-TV Лента новостей
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США
Политика

Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США

Сегодня 11:30
136

Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США

Вашингтон, 22 января. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Меланья разместила первую запись в своем аккаунте Twitter и сопроводила ее фотографией с церемонии инаугурации.

«Я глубоко горжусь тем, что мне выпала честь служить это прекрасной стране в качестве первой леди», — написала Меланья Трамп.

На фото, сопровождающем запись, супруга президента США держит две Библии, в то время как Трамп произносит присягу.

Напомним, торжественная церемония инаугурации состоялась 20 января в Вашингтоне. В тот же день Трамп получил доступ к официальному Twitter-аккаунту президента США, однако в соцсети произошел сбой.

Читайте также: Twitter объяснил ошибки, допущенные при передаче Трампу аккаунта президента США

комментарии
Алексей Громов
#дональд трамп #меланья трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Как прифронтовое Зайцево «празднует» День соборности Украины

Сегодня 10:50
250

Сирия новости 22 января 2017 07.00: САА отбила у ИГ деревню в Алеппо, террористы отступают от Пальмиры

Сегодня 7:00
1706

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Сегодня 4:03
957

Сирия: Турция строит стену на границе, посягая на земли сирийских фермеров

Сегодня 2:02
371

Сирия: власти доставили более 20 тонн продовольствия в осажденный Дейр-эз-Зор

Сегодня 1:51
292
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новая профессия официально появилась в России

11:50

Банда налетчиков унесла миллион рублей из банка в Петербурге

11:43

Экс-глава ЦРУ объяснил, почему его разгневал визит Трампа в штаб-квартиру

11:38

Назван топ-5 самых популярных пабликов «ВКонтакте»

11:38

Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США

11:30

Боевые корабли КНР вошли в воды спорных островов в Восточно-Китайском море

11:27

Мутко прокомментировал сообщения о просьбе Инфантино не становиться главой РФС

11:25

Жители Находки сняли на видео полет летающей тарелки

11:24

«АвтоВАЗ» раскрыл планы на выпуск двух новых моделей в 2017 году

11:14

Папа Римский вспомнил о Гитлере, комментируя инаугурацию Трампа

11:06

Экс-главу ЦРУ взбесил визит Трампа в штаб-квартиру

11:00

Пушков объяснил, почему Меркель хочет скорее «подружиться» с Трампом

10:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новая профессия официально появилась в России
Читать
Закрыть