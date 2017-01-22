Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США

Вашингтон, 22 января. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Меланья разместила первую запись в своем аккаунте Twitter и сопроводила ее фотографией с церемонии инаугурации.

«Я глубоко горжусь тем, что мне выпала честь служить это прекрасной стране в качестве первой леди», — написала Меланья Трамп.

На фото, сопровождающем запись, супруга президента США держит две Библии, в то время как Трамп произносит присягу.

Напомним, торжественная церемония инаугурации состоялась 20 января в Вашингтоне. В тот же день Трамп получил доступ к официальному Twitter-аккаунту президента США, однако в соцсети произошел сбой.

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